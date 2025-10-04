Hétfőtől ellepik a rendőrök a zalai utakat – eláruljuk, mire figyeljen!

A rendőrök október 6-a, hétfő és 12-e, vasárnap között „Figyelj az útra” elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain, közölte a police.hu. Az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akció negatív tapasztalatokkal zárult, a most következő ennek a megismétlése lesz. Továbbra is sok sofőr a kezében tartja vezetés közben a mobiltelefonját, és a biztonsági öv használatát is többen elmulasztják. Ezekre különös hangsúlyt fektetnek az ellenőrzés során, de minden olyan magatartást igyekeznek kiszűrni, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.