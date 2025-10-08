Csúcsforgalomban
Hármas karambol történt a zalai város forgalmas utcájában
Nagykanizsán a Vár utcában két személygépkocsi és egy teherautó karambolozott szerdán a délutáni csúcsforgalomban.
A nagykanizsai Vár utcán történt a karambol
Fotó: Szakony Attila/Illusztráció
A karambollal kapcsolatban a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Czendrei Péter alezredes tájékoztatta portálunkat. Elmondta: a három jármű a követési távolság be nem tartása miatt ütközött össze. Szerencsére nem sérült meg senki, de anyagi kár keletkezett.
