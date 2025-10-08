október 8., szerda

Koppány névnap

12°
+17
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csúcsforgalomban

47 perce

Hármas karambol történt a zalai város forgalmas utcájában

Címkék#személygépkocsi#Nagykanizsa#teherautó

Nagykanizsán a Vár utcában két személygépkocsi és egy teherautó karambolozott szerdán a délutáni csúcsforgalomban.

Benedek Bálint
Hármas karambol történt a zalai város forgalmas utcájában

A nagykanizsai Vár utcán történt a karambol

Fotó: Szakony Attila/Illusztráció

A karambollal kapcsolatban a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Czendrei Péter alezredes tájékoztatta portálunkat. Elmondta: a három jármű a követési távolság be nem tartása miatt ütközött össze. Szerencsére nem sérült meg senki, de anyagi kár keletkezett.

Két személyautó és egy teherautó karambolozott a Vár utcán
Fotó: Szakony Attila/Illusztráció

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu