Hármas karambol történt a zalai város forgalmas utcájában

A karambollal kapcsolatban a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Czendrei Péter alezredes tájékoztatta portálunkat. Elmondta: a három jármű a követési távolság be nem tartása miatt ütközött össze. Szerencsére nem sérült meg senki, de anyagi kár keletkezett.

Két személyautó és egy teherautó karambolozott a Vár utcán

Fotó: Szakony Attila/Illusztráció