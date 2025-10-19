Hármas karambol a 7-es főúton: két motor és egy autó ütközött

Összeütközött egy személyautó és két motoros Zamárdi és Siófok határánál, a 7-es főúton, a Vadkacsa utca közelében. A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.