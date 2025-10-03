Hárman utaztak az autókban, amelyek a zalai településen karamboloztak

A katasztrófavédők által közzétett információk szerint összeütközött két személygépkocsi Becsehelyen, a Kossuth Lajos úton. A letenyei hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet, a másik esetében erre nem volt szükség. Az autókban összesen hárman utaztak, szerencsére személyi sérülés nem történt.

A karambolban anyagi kár keletkezett

Fotó: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

