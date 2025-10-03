59 perce
Hárman utaztak az autókban, amelyek a zalai településen karamboloztak
Nagy volt a riadalom csütörtökön, amikor összeütközött két személygépkocsi Becsehelyen. A balesetről a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott ki tájékoztatást.
A karambolban megsérült Honda eleje felgyűrődött
Fotó: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
A katasztrófavédők által közzétett információk szerint összeütközött két személygépkocsi Becsehelyen, a Kossuth Lajos úton. A letenyei hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet, a másik esetében erre nem volt szükség. Az autókban összesen hárman utaztak, szerencsére személyi sérülés nem történt.
Csütörtökön több baleset is történt Zalában, Lentiben mentőautó elé kanyarodott ki egy személyautó, Kisgörbőn árokba hajtott és oszlopnak ütközött egy kocsi, Zalaegerszeg határában pedig két autó karambolozott, ez utóbbiról képgalériát és videót is közöltünk:
