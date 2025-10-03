október 3., péntek

Ütközés Becsehelyen

59 perce

Hárman utaztak az autókban, amelyek a zalai településen karamboloztak

Nagy volt a riadalom csütörtökön, amikor összeütközött két személygépkocsi Becsehelyen. A balesetről a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott ki tájékoztatást.

Benedek Bálint
Hárman utaztak az autókban, amelyek a zalai településen karamboloztak

A karambolban megsérült Honda eleje felgyűrődött

Fotó: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A katasztrófavédők által közzétett információk szerint összeütközött két személygépkocsi Becsehelyen, a Kossuth Lajos úton. A letenyei hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet, a másik esetében erre nem volt szükség. Az autókban összesen hárman utaztak, szerencsére személyi sérülés nem történt.

A karambolban anyagi kár keletkezett
Fotó: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Csütörtökön több baleset is történt Zalában, Lentiben mentőautó elé kanyarodott ki egy személyautó, Kisgörbőn árokba hajtott és oszlopnak ütközött egy kocsi, Zalaegerszeg határában pedig két autó karambolozott, ez utóbbiról képgalériát és videót is közöltünk:

 

 

