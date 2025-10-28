1 órája
Zsákokban állt a több százmilliós hamis luxus a zalai városban – lecsapott a NAV a "divatcégre"
Még 2023 decemberében egy nagykanizsai parkolóban ellenőriztek a NAV munkatársai egy gyanús járművet. Kiderült, hogy a járművekkel közlekedő férfi és felesége hamisított ruhákkal kereskedett, nem is kicsiben. Mutatjuk a részleteket.
Egy nagykanizsai parokolóban vonták ellenőrzés alá a NAV ellenőrei az 59 éves, személygépkocsival közlekedő helyi férfit, az I. rendű vádlottat. Az ellenőrzés során a személygépkocsiból több zsáknyi, Szerbiából származó, hamis márkajelzéssel ellátott ruha került elő, melyet az I. rendű vádlott kereskedelmi céllal hozott be az országba. A férfi és felesége hamisított ruhákkal kereskedtek.
Hamisított ruhákkal kereskedtek
Az üggyel kapcsolatban dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője közölte: az I. rendű vádlott és 52 éves felesége – II. rendű vádlott - három nagykanizsai ingatlanban további jelentős mennyiségű, több ezer darab, Törökországból származó, összesen 31-féle hamis márkajelzésű ruházati termékeket tárolt. A ruházati cikkeket lefoglalták.
246 millió forint vagyoni hátrányt okoztak
Kiderült, hogy a vádlottak által külföldről megszerzett ruházati termékek a vásárlók megtévesztésére alkalmas hamisítványok voltak. A vádlottak hamisítványok forgalomba hozatalával, forgalomba hozatal céljából való megszerzésével és tartásával megsértették a jogosultak iparjogvédelmi oltalomból eredő jogát, és ezzel a 31 védjegy jogtulajdonosainak összesen közel 246 millió forint vagyoni hátrányt okoztak.
A férfivel és a nővel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség iparjogvédelmi jogok megsértésének bűntette miatt emelt vádat, melyben vagyonelkobzás mellett felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.