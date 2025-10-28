október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

15°
+12
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vagyoni kár

2 órája

Zsákokban állt a több százmilliós hamis luxus a zalai városban – lecsapott a NAV a "divatcégre"

Címkék#NAV#vagyoni kár#hamis ruha

Még 2023 decemberében egy nagykanizsai parkolóban ellenőriztek a NAV munkatársai egy gyanús járművet. Kiderült, hogy a járművekkel közlekedő férfi és felesége hamisított ruhákkal kereskedett, nem is kicsiben. Mutatjuk a részleteket.

Korosa Titanilla

Egy nagykanizsai parokolóban vonták ellenőrzés alá a NAV ellenőrei az 59 éves, személygépkocsival közlekedő helyi férfit, az I. rendű vádlottat. Az ellenőrzés során a személygépkocsiból több zsáknyi, Szerbiából származó, hamis márkajelzéssel ellátott ruha került elő, melyet az I. rendű vádlott kereskedelmi céllal hozott be az országba. A férfi és felesége hamisított ruhákkal kereskedtek.

hamisított ruhákkal kereskedtek
Hamisított ruhákkal kereskedtek, egy parkolóban buktak le
Fotó: Illusztráció / Forrás: NAV 

Hamisított ruhákkal kereskedtek

Az üggyel kapcsolatban dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője közölte: az I. rendű vádlott és 52 éves felesége – II. rendű vádlott - három nagykanizsai ingatlanban további jelentős mennyiségű, több ezer darab, Törökországból származó, összesen 31-féle hamis márkajelzésű ruházati termékeket tárolt. A ruházati cikkeket lefoglalták.

246 millió forint vagyoni hátrányt okoztak

Kiderült, hogy a vádlottak által külföldről megszerzett ruházati termékek a vásárlók megtévesztésére alkalmas hamisítványok voltak. A vádlottak hamisítványok forgalomba hozatalával, forgalomba hozatal céljából való megszerzésével és tartásával megsértették a jogosultak iparjogvédelmi oltalomból eredő jogát, és ezzel a 31 védjegy jogtulajdonosainak összesen közel 246 millió forint vagyoni hátrányt okoztak.

A férfivel és a nővel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség iparjogvédelmi jogok megsértésének bűntette miatt emelt vádat, melyben vagyonelkobzás mellett felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu