1 órája
A gyertya fénye ragyogjon, ne a sírhely égjen – így előzhetjük meg a halottak napi lángokat!
Közeledik a hétvége, mindenszentek és halottak napja, egyre többen keresik fel Zalában is a sírkerteket. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arra hívja fel a figyelmet, hogyan előzzük meg a halottak napi tüzeket.
Idén eddig 68 alkalommal keletkezett tűz temetőkben vagy azok környékén. A következő napokban gyertyák és mécsesek ezreit gyújtják meg a zalai temetőkben, a tűzoltók adnak néhány tanácsot, hogyan előzzük meg a halottak napi tüzeket.
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményéből kiderül: az idén 51 esetben a száraz növényzet gyulladt ki, 12 esetben a temetőben kihelyezett hulladéktárolók égtek, 5 alkalommal viszont sírhelyen csaptak fel a lángok.
Ezen a hétvégén, mindenszentek és halottak napja alkalmával várhatóan sokan kilátogatnak a sírkertekbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Emellett többen otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak. Ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk meg, fontos mindent megtenni a tüzek megelőzéséért.
A magyar hagyományban november 1-je mindenszentek napja, amikor az összes szentet ünnepeljük, míg november 2-a kifejezetten a halottak napja, a családtagokra és barátokra való emlékezés napja. A mindenszentek 2000‑től munkaszüneti nap Magyarországon, ez lehetővé teszi, hogy ne csak kapkodva szaladhassunk elhunyt szeretteink nyughelyéhez. Idén e két nap hétvégére esik. Ilyenkor az elhunyt családtagok hozzák össze az élőket, a sírkertekben rég látott, lakóhelyüktől messzire került ismerősök köszönnek egymásra. A csendes emlékezésbe azért vegyüljön odafigyelés és óvatosság is. Az utakon megnövekedett forgalomra, a temetőknél este korlátozott látási viszonyokra lehet számítani, és ideiglenes forgalmirend-változásra. Figyeljünk, hogy a mécsesek és gyertyák tüze ne szabaduljon el, illetve a temetőkben ügyeljünk értékeink védelmére, hiszen a bűnelkövetők kihasználhatják még az emlékezés perceit is. A nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokban pedig az ott található értékek lehetnek veszélyben.
Előzzük meg halottak napi tüzeket
A temetői tűzesetek megelőzése érdekében célszerű megtisztítani a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól.
Továbbá:
- Csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsunk meg, és azt úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen semmilyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni.
- Az égő mécsest a sírtól való távozás előtt oltsuk el.
- A temetőben kihelyezett hulladékgyűjtőbe ne dobjunk izzó, forró tárgyakat.
Aki a temetőben tüzet észlel, hívja a 112-es segélyhívószámot és értesítse a temető biztonsági személyzetét.
Az égő gyertyát ne hagyjuk magára
Sokan otthon is gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, emiatt lakástüzek is előfordulhatnak. Hogy ezt elkerüljük, tegyük a gyertyát vagy mécsest egy tűzálló tálra, a gyúlékony tárgyaktól távolabb helyezzük. Az égő gyertyát vagy mécsest soha nem szabad őrizetlenül hagyni.
Akik Halloweent ünnepelnek és töklámpást készítenek, ügyeljenek arra, hogy a lámpás ne tudjon felborulni, és ne legyen a közelében semmi, ami meg tud gyulladni. A gyertya és mécses helyett használjanak elemes LED izzót.