A gyertya fénye ragyogjon, ne a sírhely égjen – így előzhetjük meg a halottak napi lángokat!

Idén eddig 68 alkalommal keletkezett tűz temetőkben vagy azok környékén. A következő napokban gyertyák és mécsesek ezreit gyújtják meg a zalai temetőkben, a tűzoltók adnak néhány tanácsot, hogyan előzzük meg a halottak napi tüzeket.

Tanácsok a halottak napi tüzek megelőzésére

Fotó: Illusztráció / Pezzetta Umberto

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményéből kiderül: az idén 51 esetben a száraz növényzet gyulladt ki, 12 esetben a temetőben kihelyezett hulladéktárolók égtek, 5 alkalommal viszont sírhelyen csaptak fel a lángok.

Ezen a hétvégén, mindenszentek és halottak napja alkalmával várhatóan sokan kilátogatnak a sírkertekbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Emellett többen otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak. Ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk meg, fontos mindent megtenni a tüzek megelőzéséért.

A magyar hagyományban november 1-je mindenszentek napja, amikor az összes szentet ünnepeljük, míg november 2-a kifejezetten a halottak napja, a családtagokra és barátokra való emlékezés napja. A mindenszentek 2000‑től munkaszüneti nap Magyarországon, ez lehetővé teszi, hogy ne csak kapkodva szaladhassunk elhunyt szeretteink nyughelyéhez. Idén e két nap hétvégére esik. Ilyenkor az elhunyt családtagok hozzák össze az élőket, a sírkertekben rég látott, lakóhelyüktől messzire került ismerősök köszönnek egymásra. A csendes emlékezésbe azért vegyüljön odafigyelés és óvatosság is. Az utakon megnövekedett forgalomra, a temetőknél este korlátozott látási viszonyokra lehet számítani, és ideiglenes forgalmirend-változásra. Figyeljünk, hogy a mécsesek és gyertyák tüze ne szabaduljon el, illetve a temetőkben ügyeljünk értékeink védelmére, hiszen a bűnelkövetők kihasználhatják még az emlékezés perceit is. A nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokban pedig az ott található értékek lehetnek veszélyben.

Előzzük meg halottak napi tüzeket

A temetői tűzesetek megelőzése érdekében célszerű megtisztítani a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól.

Továbbá:

Csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsunk meg, és azt úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen semmilyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni.

Az égő mécsest a sírtól való távozás előtt oltsuk el.

A temetőben kihelyezett hulladékgyűjtőbe ne dobjunk izzó, forró tárgyakat.

Aki a temetőben tüzet észlel, hívja a 112-es segélyhívószámot és értesítse a temető biztonsági személyzetét.