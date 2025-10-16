október 16., csütörtök

Gál névnap

+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bírósági tárgyalás

1 órája

Nem állt meg a STOP-táblánál, ezért halálra gázolt egy kerékpárost a tehergépkocsi vezetője Zalában

Címkék#halálos baleset#baleset#bíróság#kerékpáros#közlekedés

Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt áll bíróság elé az a férfi, aki egy éve Keszthelyen okozott halálos kimenetelű közúti balesetet. A tehergépkocsi vezetője nem állt meg a STOP-táblánál, ezért halálra gázolt egy kerékpárost.

Gyuricza Ferenc
Nem állt meg a STOP-táblánál, ezért halálra gázolt egy kerékpárost a tehergépkocsi vezetője Zalában

A teherautó vezetője nem adott elsőbbséget, az elgázolt kerékpáros életét már nem tudták megmenteni

Fotó: Mészáros Annarózsa

A halálra gázolt kerékpáros ügyét a keszthelyi járásbíróság tárgyalja, míg magáról az esetről a Zalaegerszegi Törvényszék adott tájékoztatót. A vád szerint a balesetet okozó sofőr 2024. október 24-én nappali, de borult látási és időjárási viszonyok között vezette tehergépkocsiját Keszthelyen. Ennek során az E.ON telephelyéről a Georgikon útra kívánt kikanyarodni, ahol „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla és egy forgalomsegítő tükör is elhelyezésre került az úttesttel párhuzamosan kialakított kerékpárúton közlekedők biztonsága miatt. A férfi a jelzőtábla vonalához érve azonban nem állt meg, így nem biztosított elsőbbséget a neki jobbról érkező kerékpárosnak, így elütötte őt a tehergépkocsival.

Halálra gázolt kerékpáros: már nem lehetett megmenteni 

A balesetet észlelve a vádlott azonnal segítséget hívott, ám az elgázolt kerékpáros a baleset következtében elszenvedett sérülései miatt a kórházba szállítását követően életét vesztette. Az ügy kapcsán csütörtökön elsőfokú nyilvános előkészítő ülésre kerül sor, ahol a halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolt sofőr meghallgatása várható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu