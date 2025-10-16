1 órája
Nem állt meg a STOP-táblánál, ezért halálra gázolt egy kerékpárost a tehergépkocsi vezetője Zalában
Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt áll bíróság elé az a férfi, aki egy éve Keszthelyen okozott halálos kimenetelű közúti balesetet. A tehergépkocsi vezetője nem állt meg a STOP-táblánál, ezért halálra gázolt egy kerékpárost.
A teherautó vezetője nem adott elsőbbséget, az elgázolt kerékpáros életét már nem tudták megmenteni
Fotó: Mészáros Annarózsa
A halálra gázolt kerékpáros ügyét a keszthelyi járásbíróság tárgyalja, míg magáról az esetről a Zalaegerszegi Törvényszék adott tájékoztatót. A vád szerint a balesetet okozó sofőr 2024. október 24-én nappali, de borult látási és időjárási viszonyok között vezette tehergépkocsiját Keszthelyen. Ennek során az E.ON telephelyéről a Georgikon útra kívánt kikanyarodni, ahol „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla és egy forgalomsegítő tükör is elhelyezésre került az úttesttel párhuzamosan kialakított kerékpárúton közlekedők biztonsága miatt. A férfi a jelzőtábla vonalához érve azonban nem állt meg, így nem biztosított elsőbbséget a neki jobbról érkező kerékpárosnak, így elütötte őt a tehergépkocsival.
Halálra gázolt kerékpáros: már nem lehetett megmenteni
A balesetet észlelve a vádlott azonnal segítséget hívott, ám az elgázolt kerékpáros a baleset következtében elszenvedett sérülései miatt a kórházba szállítását követően életét vesztette. Az ügy kapcsán csütörtökön elsőfokú nyilvános előkészítő ülésre kerül sor, ahol a halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolt sofőr meghallgatása várható.