Tragédia

17 órája

Embert gázolt a vonat a Dunántúlon, 38 utast kell leszállítani a járatról

Címkék#gázolás#személyvonat#katasztrófavédelem

A tűzoltók segítenek átszállni a mentesítő járatra.

Zaol.hu
Embert gázolt a vonat a Dunántúlon, 38 utast kell leszállítani a járatról

Illusztráció

Fotó: Irkhabar

Elgázolt egy embert a Győrből Celldömölkre indult személyvonat Gyarmat és Vaszar között. A járaton harmincnyolc utas és kétfős személyzet utazott. A pápai hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, segítettek leszállni az érintett vonatról és segédkeznek majd a mentesítő járatra való felszállásban is – közölte a katasztrófavédelem.

 

