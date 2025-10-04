Tragédia
17 órája
Embert gázolt a vonat a Dunántúlon, 38 utast kell leszállítani a járatról
A tűzoltók segítenek átszállni a mentesítő járatra.
Illusztráció
Fotó: Irkhabar
Elgázolt egy embert a Győrből Celldömölkre indult személyvonat Gyarmat és Vaszar között. A járaton harmincnyolc utas és kétfős személyzet utazott. A pápai hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, segítettek leszállni az érintett vonatról és segédkeznek majd a mentesítő járatra való felszállásban is – közölte a katasztrófavédelem.
