Embert gázolt a vonat a Dunántúlon, 38 utast kell leszállítani a járatról

Elgázolt egy embert a Győrből Celldömölkre indult személyvonat Gyarmat és Vaszar között. A járaton harmincnyolc utas és kétfős személyzet utazott. A pápai hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, segítettek leszállni az érintett vonatról és segédkeznek majd a mentesítő járatra való felszállásban is – közölte a katasztrófavédelem.