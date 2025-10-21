1 órája
Halálos motorosbaleset történt a Dunántúlon, 50 év körüli férfi az áldozat
Súlyos közlekedési baleset történt ma délután Pécsett, írja a bama.hu. Személyautó és motorkerékpáros ütközött.
Életét vesztette a pécsi motorosbaleset sérültje
Forrás: bama.hu / Löffler Péter
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a portál megkeresésére közölte: egy autó tolatott ki egy parkolóból, azonban a jármű mellett álló teherautó eltakarta a kilátást. A sofőr így vélhetően nem észlelte a közeledő motorkerékpárost, aki nagy erővel nekiütközött a kocsinak, majd átrepült rajta. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetet szenvedett 50 év körüli motoros férfi vesztette életét.
Helyszíni felvételek a tragédiáról a bama.hu cikkében.
Zalában tegnap adtunk hírt legutóbb közúti balesetről, amit a követési távolság be nem tartása okozhatott; szerencsére ez esetben csak könnyebb sérülés lett a következmény. Egy szintén zalai, két halálos áldozattal járó baleset büntetőügyében pedig jogerős ítéletet hirdettek tegnap, erről itt olvashatnak.
Olvasta már?