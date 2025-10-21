október 21., kedd

Orsolya névnap

15°
+14
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Halálos motorosbaleset történt a Dunántúlon, 50 év körüli férfi az áldozat

Címkék#teherautó#motorkerékpáros#motorosbaleset

Súlyos közlekedési baleset történt ma délután Pécsett, írja a bama.hu. Személyautó és motorkerékpáros ütközött.

Zaol.hu
Halálos motorosbaleset történt a Dunántúlon, 50 év körüli férfi az áldozat

Életét vesztette a pécsi motorosbaleset sérültje

Forrás: bama.hu / Löffler Péter

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a portál megkeresésére közölte: egy autó tolatott ki egy parkolóból, azonban a jármű mellett álló teherautó eltakarta a kilátást. A sofőr így vélhetően nem észlelte a közeledő motorkerékpárost, aki nagy erővel nekiütközött a kocsinak, majd átrepült rajta. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetet szenvedett 50 év körüli motoros férfi vesztette életét.

Helyszíni felvételek a tragédiáról a bama.hu cikkében.

Zalában tegnap adtunk hírt legutóbb közúti balesetről, amit a követési távolság be nem tartása okozhatott; szerencsére ez esetben csak könnyebb sérülés lett a következmény. Egy szintén zalai, két halálos áldozattal járó baleset büntetőügyében pedig jogerős ítéletet hirdettek tegnap, erről itt olvashatnak.

Olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu