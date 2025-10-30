Halálos baleset történt a dunántúli hídon

A balesetben egy személyautó és egy motoros ütközött össze. Társportálunk, a kisalfold.hu érdeklődésére az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 50 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

További részletek a vaol.hu cikkében.

Zalában is történt baleset nemrég, szerencsére a sofőr ki tudott szállni az autóból.