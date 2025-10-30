október 30., csütörtök

Tragédia

1 órája

Halálos baleset történt a dunántúli hídon

Címkék#motoros#Rábakecöl#baleset

Helyszíni információik szerint egy ember életét vesztette abban a balesetben, amely csütörtökön délután történt Kenyeri és Rábakecöl között, a hídon, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye határán, írja társportálunk, a vaol.hu.

Zaol.hu
Halálos baleset történt a dunántúli hídon

Forrás: vaol.hu

Fotó: Wolf Ferenc

A balesetben egy személyautó és egy motoros ütközött össze. Társportálunk, a kisalfold.hu érdeklődésére az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 50 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

További részletek a vaol.hu cikkében.

Zalában is történt baleset nemrég, szerencsére a sofőr ki tudott szállni az autóból.

 

 

