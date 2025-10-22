Két életet követelt a baleset, amelyet a zalai férfi okozott - megkapta az ítéletet

A Zalaegerszegi Törvényszék közleménye szerint, a vádlott 2023. június 10-én kora este autózott Nagykanizsa külterületén 95-99km/h-val, annak ellenére, hogy az adott útszakaszra 60 kilométer per órás sebességkorlátozás vonatkozott. Amikor egy kereszteződéshez ért, észlelte, hogy az „Elsőbbségadás kötelező” tábla ellenére kihajtott elé egy autó. A járművet vezető nő édesanyját és négyéves fiát szállította. A férfi fékezett és balra kormányozta kocsiját, azonban – a megengedett sebesség jelentősen túllépése miatt – nem tudta elkerülni az ütközést és nekicsapódott a nő által vezetett autó bal sárvédőjének.

A baleset következtében a nagymama a helyszínen, míg lánya a kórházba szállítást követően életét vesztette. A gyermek túlélte az ütközést.

A bíróság a vádirattal egyező tényállást állapított meg, kiegészítve az ügyészi vádbeszédben is elhangzott szakértői véleménnyel. Eszerint amikor a sértett – az „Elsőbbségadás kötelező” tábla ellenére – a védett útra való behajtást megkezdte, a vádlott autója 27,4 méterre volt a későbbi ütközési ponttól. Olyan távolságra, amely során a férfi akkor sem tudta volna fékezéssel elkerülni a balesetet, ha betartja a megengedett sebességhatárt. Megállapítást nyert az is, hogy a vádlott már jóval korábban, 51,2 méterről észlelte a kereszteződés felé érkező másik járművet és fékezéssel reagált is. Ha a megengedett sebességgel haladt volna, ez esetben még meg tudott volna állni, amikor kihajtott elé a másik kocsi.

A Zalaegerszegi Járásbíróság 2025. október 20. napján ítéletet hirdetett az ügyben: a vádlottat bűnösnek mondta ki halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében és 2 év fogházra ítélte, amelynek végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztette. Emellett 3 eltiltotta a közúti járművezetéstől.

A bíróság a döntés során nyomatékos enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a veszélyhelyzetet a sértett keltette az elsőbbségadási kötelezettség elmulasztásával, hogy a vádlott büntetlen előéletű, beismerte a terhére rótt cselekményt és őszinte megbánással bocsánatot kért a hozzátartozóktól. Súlyosító körülményként értékelte azonban többek között, hogy a férfi alapvető KRESZ-szabályt megszegve két ember halálát okozta.