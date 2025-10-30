október 30., csütörtök

Testi sértés kísérlete

1 órája

Nem akarta beengedi aludni – bosszúból megverte! Zalai hajléktalanszállón történt az eset

A nagykanizsai hajléktalanszállón történt bántalmazás. Hajléktalantársát bántalmazta az ittas férfi.

Korosa Titanilla

Hajléktalantársát bántalmazta egy ittasan a szállóra érkező férfi idén áprilisban. Az esetről dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője számolt be.

Fotó: Illusztráció / Pezzetta Umberto

A közleményből kiderült, hogy az 50 éves, Nagykanizsán hajléktalan életmódot folytató férfi 2025. április 1-jén éjfél körül ittasan érkezett a hajléktalanszállóra. Ittassága miatt – a szállón érvényben lévő szabályokat követve – a szállóra nem, hanem csak az udvaron található konténerbe mehetett be éjszakára. Az ittas vádlott a konténer ajtaját zörgetni kezdte, ami zavarta a konténerben már lepihent másik férfit, aki emiatt rászólt a vádlottra, és nem akarta beengedni őt a konténerbe.

A menedékhely ügyeletesének közbenjárására a vádlott végül bemehetett a konténerbe, ott megvacsorázott, majd hajnali 2 óra körül, minden előzmény nélkül elkezdte számonkérni hajléktalantársát, amiért korábban nem akarta beengedni. A vádlott indulatba jött, és többször is megrúgta, megütötte a sértett férfi fejét, arcát és felsőtestét is.

Amikor a sértett reggel munkába indult volna, a menedékhely vezetője észlelte a sérüléseit, és mentőt hívott.

Mivel a sértettnek könnyű sérülései keletkeztek, azonban a bántalmazás módja alkalmas lett volna súlyosabb sérülés okozására is, a Nagykanizsai Járási Ügyészség testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a férfivel szemben.

 

