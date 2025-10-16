október 16., csütörtök

Online csalás

1 órája

Kilencmilliót nyúltak le az álbrókerek a hiszékeny áldozatuktól Zalában – légy gyanakvó!

Változatos módszerekkel igyekeznek áldozataik bizalmába férkőzni azok a csalók, akik az online térben, az internet segítségével végzik tevékenységüket. Legutóbb gyors pénzkereseti lehetőség ígéretével nyúltak le közel kilencmillió forintot az önmagukat brókereknek kiadó személyek. A pénz kriptovalutába váltva tűnt el.

Gyuricza Ferenc
Könnyen áldozattá válhat az ember... Képünk illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: PeopleImages

Az esetről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság számolt be a police.hu oldalon. Mint írják: a sértett egy közösségi oldalon talált rá a gyors pénzkereseti lehetőséget kínáló hirdetésre, ahol egy ismert magyar olajcég részvényeibe fektetve ígértek kimagasló hozamot. A férfi hat részletben, mintegy kilencmillió forintot utalt el az állítólagos brókereknek abban a hiszemben, hogy befektetési számlát nyitottak a nevére. Tőzsdei egyenlegét az elkövetőktől WhatsApp-on kapott linken keresztül tudta figyelemmel követni.

Felszívódtak a gyors pénzkereseti lehetőséget kínáló csalók

A férfinek az lett gyanús, hogy ismeretlen személyektől utalás érkezett a számlájára, amit a csalók kérésére tovább kellett küldenie. Miután ennek kapcsán érdeklődni kezdett, az elkövetők köddé váltak, s az üzenetek előzményeit is törölték.

A rendőrség ajánlásai

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság ismét ajánlásokat fogalmazott meg, amelyek szem előtt tartásával elkerülhető, hogy valaki online csalás áldozatává váljon. Mint írják: 

  • Legyünk gyanakvóak, s védjük az adatainkat!
  • Az elkövetők sokszor hamis cikkeket is közzétesznek az interneten, amelyekkel megpróbálják hitelesebbé tenni a kriptovalutás befektetési formákat.
  • A befektetés előtt mindenképpen érdemes internetes kereséssel tájékozódni a szolgáltatásról, hiszen a korábbi károsultak bejegyzései segíthetnek abban, hogy ne váljunk sértetté.
  • Ha egy szolgáltatás feltűnően nagy hozamot ígér, érdemes gyanúval élni, hiszen ebben az esetben a bankok is ilyen eszközökbe fektetnének be.
  • A hamis profilokban, értékelésekben, véleményekben hivatalosnak tűnő iratok tartalmában sem szabad feltétel nélkül megbízni, hiszen sokszor ezeket a csalók maguk hozzák létre, illetve teszik közzé.
  • Amennyiben a szolgáltató további pénzt kér azért, hogy a már befektetett összeget visszautalja, semmiképp se teljesítsünk további kifizetéseket, hanem jelezzük azt az illetékes rendvédelmi szerveknek.
  • A befektetések során ne adjuk meg személyes adataikat az interneten, ne küldjünk illetékteleneknek okmánymásolatokat, illetve ne adjunk távoli hozzáférést a számítógépünkhöz.

 

