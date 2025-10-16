Kilencmilliót nyúltak le az álbrókerek a hiszékeny áldozatuktól Zalában – légy gyanakvó!

Az esetről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság számolt be a police.hu oldalon. Mint írják: a sértett egy közösségi oldalon talált rá a gyors pénzkereseti lehetőséget kínáló hirdetésre, ahol egy ismert magyar olajcég részvényeibe fektetve ígértek kimagasló hozamot. A férfi hat részletben, mintegy kilencmillió forintot utalt el az állítólagos brókereknek abban a hiszemben, hogy befektetési számlát nyitottak a nevére. Tőzsdei egyenlegét az elkövetőktől WhatsApp-on kapott linken keresztül tudta figyelemmel követni.

Felszívódtak a gyors pénzkereseti lehetőséget kínáló csalók

A férfinek az lett gyanús, hogy ismeretlen személyektől utalás érkezett a számlájára, amit a csalók kérésére tovább kellett küldenie. Miután ennek kapcsán érdeklődni kezdett, az elkövetők köddé váltak, s az üzenetek előzményeit is törölték.

A rendőrség ajánlásai

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság ismét ajánlásokat fogalmazott meg, amelyek szem előtt tartásával elkerülhető, hogy valaki online csalás áldozatává váljon. Mint írják: