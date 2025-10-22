október 22., szerda

Előd névnap

19°
+12
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Azonnal cselekedtek

2 órája

Életet mentettek a zalai város rendőrei – bátran használták a defibrillátort

Címkék#életjel#járőr#rendőrség#defibrillátor

Életet mentett két rendőr. A gyors beavatkozásra akkor volt szükség, amikor rosszul lett és összeesett egy idős ember hétfőn 12 óra körül Nagykanizsán, a rendőrkapitányság épülete előtt.

Benedek Bálint
Életet mentettek a zalai város rendőrei – bátran használták a defibrillátort

Nagykanizsán a rendőrkapitányság előtt lett rosszul az idős férfi, akin Csizmazia Viktor (balról) és Szabó Dániel rendőr őrmester segített

Fotó: police.hu

A police.hu számolt be az esetről, s mint írták: egy járókelő futott be segítséget kérni. A járőrök villámgyorsan a gyalogátkelőhelynél voltak, ahol egyikőjük megkezdte a férfi újraélesztését. A fegyveres biztonsági őr értesítette az egészségügyi személyzetet, valamint a rendőrségre telepített defibrillátorral együtt a helyszínre sietett.

gyors beavatkozás
Csizmazia Viktor és Szabó Dániel a rendőrkapitányság épületében, a defibrillátor mellett, amit most élesben is használtak a gyors beavatkozás után
Fotó: police.hu

Gyors beavatkozás: összehangolt munka!

A közleményben hozzátették: Csizmazia Viktor törzszászlós ellenőrizte az eszméletlen, már nem lélegző férfi életfunkcióit. Pillanatok alatt ott volt a rendőrorvos, dr. Tamás Valéria is, akinek irányításával az egyenruhás és Szolnokiné Czippán Andrea egészségügyi szakirányító felváltva végezték a reanimálást. Mellkaskompressziót alkalmazva küzdöttek a szerencsétlenül járt ember életéért, miközben a többiek a helyszínt biztosították.

Mindent megtettek a férfiért

Kiemelték: a kiérkező mentők többször is használták a kapitányságon elhelyezett defibrillátort, amíg a férfi újra életjeleket mutatott, majd kórházba vitték. A pár nap múlva 73 éves férfi állapota kielégítő. Kiderült: korábban határőrként szolgált a fegyveres testületnél.

Szolgálunk és védünk, most újra bebizonyosodott

A tájékoztató kitért arra, hogy a nagykanizsai járőrök, a fegyveres biztonsági őr és az egészségügyi személyzet jó helyzetfelismerésének és az újraélesztési technikák szakszerű alkalmazásának is köszönhető, hogy sikerült megmenteni egy idős férfi életét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu