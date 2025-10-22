Életet mentettek a zalai város rendőrei – bátran használták a defibrillátort

A police.hu számolt be az esetről, s mint írták: egy járókelő futott be segítséget kérni. A járőrök villámgyorsan a gyalogátkelőhelynél voltak, ahol egyikőjük megkezdte a férfi újraélesztését. A fegyveres biztonsági őr értesítette az egészségügyi személyzetet, valamint a rendőrségre telepített defibrillátorral együtt a helyszínre sietett.

Csizmazia Viktor és Szabó Dániel a rendőrkapitányság épületében, a defibrillátor mellett, amit most élesben is használtak a gyors beavatkozás után

Fotó: police.hu

Gyors beavatkozás: összehangolt munka!

A közleményben hozzátették: Csizmazia Viktor törzszászlós ellenőrizte az eszméletlen, már nem lélegző férfi életfunkcióit. Pillanatok alatt ott volt a rendőrorvos, dr. Tamás Valéria is, akinek irányításával az egyenruhás és Szolnokiné Czippán Andrea egészségügyi szakirányító felváltva végezték a reanimálást. Mellkaskompressziót alkalmazva küzdöttek a szerencsétlenül járt ember életéért, miközben a többiek a helyszínt biztosították.

Mindent megtettek a férfiért

Kiemelték: a kiérkező mentők többször is használták a kapitányságon elhelyezett defibrillátort, amíg a férfi újra életjeleket mutatott, majd kórházba vitték. A pár nap múlva 73 éves férfi állapota kielégítő. Kiderült: korábban határőrként szolgált a fegyveres testületnél.

Szolgálunk és védünk, most újra bebizonyosodott

A tájékoztató kitért arra, hogy a nagykanizsai járőrök, a fegyveres biztonsági őr és az egészségügyi személyzet jó helyzetfelismerésének és az újraélesztési technikák szakszerű alkalmazásának is köszönhető, hogy sikerült megmenteni egy idős férfi életét.