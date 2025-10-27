Saját fia ölte meg a 76 éves férfit a dunántúli városban

Bejelentés érkezett a rendőrségre október 26-án délután arról, hogy Pécsett megöltek egy helyi férfit. A szemle és az elsődleges adatok alapján a rendőrök megállapították, hogy a 76 éves férfit olyan súlyosan bántalmazta a fia, hogy a helyszínen életét vesztette.

A rendőrök előállították a 47 éves férfit, kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Emberölés miatt nyomoz ellene a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság – közölte a police.hu.