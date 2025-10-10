október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

32 perce

Közlekedési balesetben hunyt el a református lelkipásztor

Címkék#halálos baleset#református#elhunyt#lelkipásztor#tragédia

Szolgálattévő tagjainak egyikét gyászolja a magyarországi református egyház. Október 9-én tragikus körülmények között elhunyt Gyenge Károly, a hidasi református egyházközség több mint egy évtizede hivatalban lévő lelkipásztora.

Gyuricza Ferenc

Gyenge Károly halálának hírét a magyarországi református egyház hivatalos honlapja közölte pénteken. Mint írják, a lelkipásztor közúti közlekedési baleset következtében hunyt el. Emlékére október 12-én, 16 órai kezdettel gyászistentiszteletet tartanak a hidasi református templomban. Isten vigasztaló igéjét Balog Zoltán, a dunamelléki egyházmegye püspöke hirdeti. Az életének 51. évében elhunyt Gyenge Károly több mint egy évtizeddel ezelőtt a Délvidékről, a vajdasági Torontálvásárhelyről került Magyarországra, a Baranya vármegyei Hidas településre.

A balesetben elhunyt hidasi református lelkipásztor, Gyenge Károly
A balesetben elhunyt hidasi református lelkipásztor, Gyenge Károly
Forrás: Magyarországi Református Egyház

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu