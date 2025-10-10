Közlekedési balesetben hunyt el a református lelkipásztor

Gyenge Károly halálának hírét a magyarországi református egyház hivatalos honlapja közölte pénteken. Mint írják, a lelkipásztor közúti közlekedési baleset következtében hunyt el. Emlékére október 12-én, 16 órai kezdettel gyászistentiszteletet tartanak a hidasi református templomban. Isten vigasztaló igéjét Balog Zoltán, a dunamelléki egyházmegye püspöke hirdeti. Az életének 51. évében elhunyt Gyenge Károly több mint egy évtizeddel ezelőtt a Délvidékről, a vajdasági Torontálvásárhelyről került Magyarországra, a Baranya vármegyei Hidas településre.

A balesetben elhunyt hidasi református lelkipásztor, Gyenge Károly

Forrás: Magyarországi Református Egyház