58 perce
Közlekedési balesetben hunyt el a református lelkipásztor
Szolgálattévő tagjainak egyikét gyászolja a magyarországi református egyház. Október 9-én tragikus körülmények között elhunyt Gyenge Károly, a hidasi református egyházközség több mint egy évtizede hivatalban lévő lelkipásztora.
Gyenge Károly halálának hírét a magyarországi református egyház hivatalos honlapja közölte pénteken. Mint írják, a lelkipásztor közúti közlekedési baleset következtében hunyt el. Emlékére október 12-én, 16 órai kezdettel gyászistentiszteletet tartanak a hidasi református templomban. Isten vigasztaló igéjét Balog Zoltán, a dunamelléki egyházmegye püspöke hirdeti. Az életének 51. évében elhunyt Gyenge Károly több mint egy évtizeddel ezelőtt a Délvidékről, a vajdasági Torontálvásárhelyről került Magyarországra, a Baranya vármegyei Hidas településre.