A szomszéd segített az életmentésben

Szerdán kora este életet mentett a szén-monoxid-érzékelő Cserszegtomajon, egy Gagarin utcai családi házban. A kályhába történő begyújtás után füsttel telítődött az épület. A keszthelyi hivatásos tűzoltók eltávolították az éghető anyagot a kályhából, méréseket végezetek, amelyek igazolták a mérgező gáz jelenlétét. A raj kiszellőztetett, majd felhívta a tulajdonos figyelmét, hogy a kályhát a szakemberrel történő felülvizsgáltatásig ne használja, közölte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Otthonában elesett, ezért gondosóráján adott le jelzést egy idős ember Nagykanizsán, egy Zemplén Győző utcai társasházban szerdán, nem sokkal éjfél előtt. A város hivatásos tűzoltói az ajtón keresztül tudtak kommunikálni a bajbajutottal, majd a szomszéd segítségével bejutottak a lakásba. A tűzoltók a beteget ezután átadták a mentőknek - tájékoztat a katasztrófavédelem.