október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

18°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerdai esetek

1 órája

A szomszéd segített az életmentésben

Címkék#szén monoxid#gondosóra#Nagykanizsa#Cserszegtomaj

Szerdán este, éjszaka két helyre is vonultak a zalai tűzoltók.

Zaol.hu
A szomszéd segített az életmentésben

Illusztráció

Forrás: Zaol.hu

Szerdán kora este életet mentett a szén-monoxid-érzékelő Cserszegtomajon, egy Gagarin utcai családi házban. A kályhába történő begyújtás után füsttel telítődött az épület. A keszthelyi hivatásos tűzoltók eltávolították az éghető anyagot a kályhából, méréseket végezetek, amelyek igazolták a mérgező gáz jelenlétét. A raj kiszellőztetett, majd felhívta a tulajdonos figyelmét, hogy a kályhát a szakemberrel történő felülvizsgáltatásig ne használja, közölte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Otthonában elesett, ezért gondosóráján adott le jelzést egy idős ember Nagykanizsán, egy Zemplén Győző utcai társasházban szerdán, nem sokkal éjfél előtt. A város hivatásos tűzoltói az ajtón keresztül tudtak kommunikálni a bajbajutottal, majd a szomszéd segítségével bejutottak a lakásba. A tűzoltók a beteget ezután átadták a mentőknek - tájékoztat a katasztrófavédelem

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu