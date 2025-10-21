34 perce
Kidobták egy koncertről a zalai férfit, amit tett, az minden képzeletet felülmúlt
Egy feldúlt férfi futárautókat vert szét Keszthelyen. Az ámokfutót elfogta a rendőrség, és rongálás bűntett miatt kihallgatta. Részletek a cikkünkben.
A rongálás áldozatai, nem kímélte az autókat a dühös férfi
Fotó: police.hu
A police.hu portálon jelent meg a hír, miszerint a rendőrök elfogták azt a helyi férfit, aki dühében rongált meg öt járművet egy keszthelyi parkolóban. Október 19-én éjszaka Keszthelyen, az egyik vendéglátóhely előtti parkolóban történt az eset.
A tájékoztatóból kiderült: egy szórakozóhelyről a biztonsági őr kikísért a viselkedése miatt egy 29 éves helyi lakost. A feldúlt férfi az autókon vezette le a dühét. Két szélvédőt betört, majd üvegszilánkkal nyolc gumiabroncsot szúrt ki. A járművekben jelentős anyagi kár keletkezett.
A rendőrök elfogták az elkövetőt, majd rongálás bűntett miatt hallgatták ki. Részletes beismerő vallomásában elmondta: ittasan zokon vette, hogy kidobták a koncertről.
