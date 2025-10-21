október 21., kedd

Orsolya névnap

15°
+14
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dühös volt

34 perce

Kidobták egy koncertről a zalai férfit, amit tett, az minden képzeletet felülmúlt

Címkék#rendőrség#keszthelyi#koncert

Egy feldúlt férfi futárautókat vert szét Keszthelyen. Az ámokfutót elfogta a rendőrség, és rongálás bűntett miatt kihallgatta. Részletek a cikkünkben.

Benedek Bálint
Kidobták egy koncertről a zalai férfit, amit tett, az minden képzeletet felülmúlt

A rongálás áldozatai, nem kímélte az autókat a dühös férfi

Fotó: police.hu

A police.hu portálon jelent meg a hír, miszerint a rendőrök elfogták azt a helyi férfit, aki dühében rongált meg öt járművet egy keszthelyi parkolóban. Október 19-én éjszaka Keszthelyen, az egyik vendéglátóhely előtti parkolóban történt az eset.

A dühös férfi nem kegyelmezett, bezúzta a hátsó szélvédőt is
Fotó: police.hu

A tájékoztatóból kiderült: egy szórakozóhelyről a biztonsági őr kikísért a viselkedése miatt egy 29 éves helyi lakost. A feldúlt férfi az autókon vezette le a dühét. Két szélvédőt betört, majd üvegszilánkkal nyolc gumiabroncsot szúrt ki. A járművekben jelentős anyagi kár keletkezett.

Felhasította több autó gumiját is üvegszilánkokkal
Fotó: police.hu

A rendőrök elfogták az elkövetőt, majd rongálás bűntett miatt hallgatták ki. Részletes beismerő vallomásában elmondta: ittasan zokon vette, hogy kidobták a koncertről.

Ezt olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu