Kidobták egy koncertről a zalai férfit, amit tett, az minden képzeletet felülmúlt

A police.hu portálon jelent meg a hír, miszerint a rendőrök elfogták azt a helyi férfit, aki dühében rongált meg öt járművet egy keszthelyi parkolóban. Október 19-én éjszaka Keszthelyen, az egyik vendéglátóhely előtti parkolóban történt az eset.

A dühös férfi nem kegyelmezett, bezúzta a hátsó szélvédőt is

Fotó: police.hu

A tájékoztatóból kiderült: egy szórakozóhelyről a biztonsági őr kikísért a viselkedése miatt egy 29 éves helyi lakost. A feldúlt férfi az autókon vezette le a dühét. Két szélvédőt betört, majd üvegszilánkkal nyolc gumiabroncsot szúrt ki. A járművekben jelentős anyagi kár keletkezett.

Felhasította több autó gumiját is üvegszilánkokkal

Fotó: police.hu

A rendőrök elfogták az elkövetőt, majd rongálás bűntett miatt hallgatták ki. Részletes beismerő vallomásában elmondta: ittasan zokon vette, hogy kidobták a koncertről.

Ezt olvasta már?