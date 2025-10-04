Frontális karambol Nagykanizsán, több autó ütközött, mentőt is hívtak (frissítve)

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint szemből egymásba hajtott két autó Nagykanizsán, a Városkapu körúton. A balesetnek érintőlegesen egy harmadik jármű is részese volt. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett.

A balesetben érintett autók közül a Volkswagen eleje alaposan összetört

Fotó: Olvasó

A balesettel kapcsolatban megkerestük a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahol Sznopek Veronika sajtószóvivő elmondta: több autó érintett a balesetben, az előzetes információik szerint a sofőrök és az utasok vélhetően könnyebben sérültek. A rendőrök jelenleg is helyszínelnek, részletekről később adnak felvilágosítást.

A helyszínelés jelenleg is zajlik a Városkapu körúton

Fotó: Olvasó

Frissítés:

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Sznopek Veronika ígéretéhez hűen elmondta, mi történt a nagykanizsai balesetnél.

– Egy 54 éves férfi Skoda típusú autójával balra szeretett volna fordulni, ám nem adott elsőbbséget a szemből érkező Volkswagen Golfnak és összeütköztek – fogalmazott a sajtószóvivő. – Utóbbi autó ezután nekicsapódott egy Skoda Fabiának, majd valamelyik, a balesetben érintett autó egy parkoló Suzukit is összetört. A balesetben nem sérült meg senki, anyagi kár keletkezett.