Baleset

3 órája

Frontális karambol Nagykanizsán, több autó ütközött, mentőt is hívtak (frissítve)

Címkék#karambol#baleset#katasztrófavédelem

Több autó ütközött Nagykanizsán szombaton a Városkapu körúton. A részletekről cikkünkben beszámolunk.

Benedek Bálint
Frontális karambol Nagykanizsán, több autó ütközött, mentőt is hívtak (frissítve)

Nagykanizsán a Városkapu körúton több autó ütközött össze

Fotó: Olvasó

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint szemből egymásba hajtott két autó Nagykanizsán, a Városkapu körúton. A balesetnek érintőlegesen egy harmadik jármű is részese volt. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett.

karambol
A balesetben érintett autók közül a Volkswagen eleje alaposan összetört
Fotó: Olvasó

A balesettel kapcsolatban megkerestük a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahol Sznopek Veronika sajtószóvivő elmondta: több autó érintett a balesetben, az előzetes információik szerint a sofőrök és az utasok vélhetően könnyebben sérültek. A rendőrök jelenleg is helyszínelnek, részletekről később adnak felvilágosítást.

karambol
A helyszínelés jelenleg is zajlik a Városkapu körúton
Fotó: Olvasó

Frissítés:

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Sznopek Veronika ígéretéhez hűen elmondta, mi történt a nagykanizsai balesetnél.

– Egy 54 éves férfi Skoda típusú autójával balra szeretett volna fordulni, ám nem adott elsőbbséget a szemből érkező Volkswagen Golfnak és összeütköztek – fogalmazott a sajtószóvivő. – Utóbbi autó ezután nekicsapódott egy Skoda Fabiának, majd valamelyik, a balesetben érintett autó egy parkoló Suzukit is összetört. A balesetben nem sérült meg senki, anyagi kár keletkezett.

Fotó: Olvasó
 

 

