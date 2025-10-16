19 perce
Földrengés volt Magyarországon ma este – mutatjuk a részleteket!
A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint ma 19 óra 17 perckor 2,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett a Pest vármegyei Inárcs közelében.
A földrengést az epicentrum közelében érezhette a lakosság. A szeizmológiai obszervatórium eddig Inárcs településről kapott jelzést, a katasztrófavédelemhez nem érkezett bejelentés károkról, írja a hatóság.
Nem oly' régen, júliusban Csongrád közelében észleltek földrengést, amely 3,2-es magnitúdójú volt, epicentruma pedig mintegy 5 kilométerre északnyugatra helyezkedett el a várostól. Mint megírtuk: személyi sérülésről vagy károkról akkor sem érkezett jelentés.
