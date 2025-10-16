Földrengés volt Magyarországon ma este – mutatjuk a részleteket! 

A földrengést az epicentrum közelében érezhette a lakosság. A szeizmológiai obszervatórium eddig Inárcs településről kapott jelzést, a katasztrófavédelemhez nem érkezett bejelentés károkról, írja a hatóság.

Szeptember 1-jén a kelet-afganisztáni Kunar tartományban sokkal nagyobb pusztítást okozott a földrengés. Ott 1500 ember meghalt, több mint háromezren megsérültek, s ötezer ház dőlt romba.

Fotó: Szamiullah Popal / Forrás: Forrás: MTI/EPA

Nem oly' régen, júliusban Csongrád közelében észleltek földrengést, amely 3,2-es magnitúdójú volt, epicentruma pedig mintegy 5 kilométerre északnyugatra helyezkedett el a várostól. Mint megírtuk: személyi sérülésről vagy károkról akkor sem érkezett jelentés.