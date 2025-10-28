október 28., kedd

34 perce

Folytatódik a fokozott ellenőrzés, amelyet a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője rendelt el 2025. október 23-án 0 órától 2025. november 4-én 24 óráig, az 1956-os megemlékezések két jeles időpontja, a forradalom kitörésének és leverésének évfordulója között.

Zaol.hu
Fokozottan figyelnek a rendőrök Zalában is a forradalmi megemlékezések időszakában, november 4-ig – a sofőröket is érinti!

Illusztráció

Forrás: police.hu

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el 2025. október 23-án 0 órától 2025. november 4-én 24 óráig a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság teljes közigazgatási területére. Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, továbbá a közrend, a közbiztonság fenntartása és a közlekedésrendészeti, idegenrendészeti feladatok ellátása, írta a police.hu. Kérik, hogy a feladatokra vezényelt rendőrök munkáját segítsék, türelmükkel és megértésükkel támogassák.

 

