Elszöktek? Bajuk esett? Zalai születésű fiatalok, akiket jelenleg is keresnek a rendőrök

Az aktív körözésekkel kapcsolatos információk naprakészen elérhetőek az Országos Rendőr-főkapitányság által működtetett oldalon. Az adatbázist átböngészve majdnem tucatnyi olyan körözésre leltünk, amit az elmúlt hónapban rendeltek el Zalában született fiatalkorú személyek eltűnése kapcsán. Ez persze nem azt jelenti, hogy csak ennyi olyan fiatalkorút keres a rendőrség, akinek van valamilyen kapcsolódási pontja vármegyénkkel, az adatbázis ugyanis olyanokat is nyilvántart, akik nem Zalában születtek, de a körözésüket valamelyik itteni rendőrkapitányság rendelte el, vagyis Zalában lehetett az utolsó ismert tartózkodási helyük vagy bejelentett lakcímük.

A keszthelyi születésű Bogdán Enikő. A fiatalkorú személy szeptember 4-én tűnt el

Forrás: police.hu

Fiatalkorú személyek, akiket jelenleg is keresnek a rendőrök

Még az elmúlt hónap elején, szeptember 4-én távozott ismeretlen helyre a keszthelyi születésű Bogdán Enikő, akinek körözését a zalaegerszegi rendőrkapitányság rendelte el. A 2008. november 25-én született fiatal nő testmagassága nem éri el a 150 centimétert. Testalkata vékony, feje kerekded, szeme és haja színe egyaránt barna. A lenti rendőrkapitányság adott ki körözést a 2011. április 25-én Zalaegerszegen született Kaszás Tamara Csenge ellen. A fiatal nő szeptember 21-én tűnt el, azóta nem találják. Személyleírása szerint körülbelül 156-160 centiméter magas, haja fekete, szeme színe barna.

Kaszás Tamara Csenge

Forrás: police.hu

A marcali rendőrkapitányság keresi

A körözött személyek között akadnak olyanok is, akikkel szemben a vármegyénken kívüli rendőri szervek intézkedtek. Közéjük tartozik a zalaegerszegi születésű Görcsi Jenő, akit a marcali rendőrkapitányság keres. A 2008. április 26-án született fiatal férfiről annyit tudunk, hogy szeptember 28-án tűnt el, ám személyleírás nem található a police.hu oldal adatbázisában.

Görcsi Jenő

Forrás: police.hu

Ingyenesen hívható telefonszámok

A rendőrség azt kéri, aki a körözött személyeket felismeri, vagy a tartózkodási helyükkel kapcsolatban információval rendelkezik, névtelensége megőrzésének lehetősége mellett jelezze a Telefontanú bármely időpontban ingyenesen hívható 06-80-555-111-es zöldszámán, de tehet bejelentést akár a 112-es díjmentes segélyhívó számon is.