1 órája
Elszöktek? Bajuk esett? Zalai születésű fiatalok, akiket jelenleg is keresnek a rendőrök
Szinte naponta ad ki körözést eltűnt, ismeretlen személyek miatt a rendőrség, s ezen intézkedések nagy része fiatalkorúakat érint. Bár hajlamosak vagyunk arra, hogy ezeket a felhívásokat ne vegyük komolyan, de éppen az elmúlt napok sajnálatos eseményei – Kaszás Nikoletta eltűnése és halála – mutattak rá, bizony egy-egy ilyen esetnek akár tragédia is lehet az oka. Jelenleg több zalai születésűt fiatalt is keres a rendőrség.
Az aktív körözésekkel kapcsolatos információk naprakészen elérhetőek az Országos Rendőr-főkapitányság által működtetett oldalon. Az adatbázist átböngészve majdnem tucatnyi olyan körözésre leltünk, amit az elmúlt hónapban rendeltek el Zalában született fiatalkorú személyek eltűnése kapcsán. Ez persze nem azt jelenti, hogy csak ennyi olyan fiatalkorút keres a rendőrség, akinek van valamilyen kapcsolódási pontja vármegyénkkel, az adatbázis ugyanis olyanokat is nyilvántart, akik nem Zalában születtek, de a körözésüket valamelyik itteni rendőrkapitányság rendelte el, vagyis Zalában lehetett az utolsó ismert tartózkodási helyük vagy bejelentett lakcímük.
Fiatalkorú személyek, akiket jelenleg is keresnek a rendőrök
Még az elmúlt hónap elején, szeptember 4-én távozott ismeretlen helyre a keszthelyi születésű Bogdán Enikő, akinek körözését a zalaegerszegi rendőrkapitányság rendelte el. A 2008. november 25-én született fiatal nő testmagassága nem éri el a 150 centimétert. Testalkata vékony, feje kerekded, szeme és haja színe egyaránt barna. A lenti rendőrkapitányság adott ki körözést a 2011. április 25-én Zalaegerszegen született Kaszás Tamara Csenge ellen. A fiatal nő szeptember 21-én tűnt el, azóta nem találják. Személyleírása szerint körülbelül 156-160 centiméter magas, haja fekete, szeme színe barna.
A marcali rendőrkapitányság keresi
A körözött személyek között akadnak olyanok is, akikkel szemben a vármegyénken kívüli rendőri szervek intézkedtek. Közéjük tartozik a zalaegerszegi születésű Görcsi Jenő, akit a marcali rendőrkapitányság keres. A 2008. április 26-án született fiatal férfiről annyit tudunk, hogy szeptember 28-án tűnt el, ám személyleírás nem található a police.hu oldal adatbázisában.
Ingyenesen hívható telefonszámok
A rendőrség azt kéri, aki a körözött személyeket felismeri, vagy a tartózkodási helyükkel kapcsolatban információval rendelkezik, névtelensége megőrzésének lehetősége mellett jelezze a Telefontanú bármely időpontban ingyenesen hívható 06-80-555-111-es zöldszámán, de tehet bejelentést akár a 112-es díjmentes segélyhívó számon is.