Újabb tragédia

1 órája

Újabb tragédia történt - feltűnően sok a gázolás ezen a dunántúli vasúti szakaszon

A Déli pályaudvarról szerdán 10 órakor Veszprémbe elindult Bakony InterCity Hajmáskér és Veszprém között elütött egy embert, írta meg társlapunk, a veol.hu.

Zaol.hu
Újabb tragédia történt - feltűnően sok a gázolás ezen a dunántúli vasúti szakaszon

Forrás: veol.hu

Fotó: mavcsoport.hu

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a veol.hu munkatársainak megkeresésére elmondta, hogy a férfi, akit a vonat elütött, a helyszínen életét vesztette. A gázolás pontos körülményeit még vizsgálják.

Veszprém vármegyében az elmúlt időszakban szinte nem múlt el hónap halálos vasúti gázolás nélkül. Ezek egy része baleset, más része öngyilkosság volt. Ezekről a sajnálatos esetekről a veol.hu cikkében olvashatnak.

Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!

 

 

