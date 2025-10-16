Újabb tragédia történt - feltűnően sok a gázolás ezen a dunántúli vasúti szakaszon

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a veol.hu munkatársainak megkeresésére elmondta, hogy a férfi, akit a vonat elütött, a helyszínen életét vesztette. A gázolás pontos körülményeit még vizsgálják.

Veszprém vármegyében az elmúlt időszakban szinte nem múlt el hónap halálos vasúti gázolás nélkül. Ezek egy része baleset, más része öngyilkosság volt. Ezekről a sajnálatos esetekről a veol.hu cikkében olvashatnak.