47 perce
Megrázó képek érkeztek a dunántúli halálos balesetről
Fának hajtott Ford Focus személyautójával, és a helyszínen meghalt egy sofőr kedden hajnalban a Somogy vármegyei Lábod térségében - adta hírül a sonline.hu, amely fotókat is közölt a balesetről.
Halálos kimenetelű balesetről számolt be a sonline.hu: egy sofőr az autójával letért az úttestről, fának csapódott, és az árokban kötött ki kedden hajnalban, Lábod külterületén. A nagyatádi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik feszítővágóval szabadították ki a roncsból, és áramtalanították a járművet. A sofőr a helyszínen életét vesztette. További részletek a sonline.hu-n!
Zalában is történt kedden közúti baleset: a 86-oson egy kamion csúszott az árokba Resznek térségében, a mentés idejére teljes szélességében lezárták a főutat. A balesetről képekkel számoltunk be:
Lezárták a 86-ost Reszneknél, kamionbaleset történt (képgaléria) - frissítve!