Megrázó képek érkeztek a dunántúli halálos balesetről

Halálos kimenetelű balesetről számolt be a sonline.hu: egy sofőr az autójával letért az úttestről, fának csapódott, és az árokban kötött ki kedden hajnalban, Lábod külterületén. A nagyatádi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik feszítővágóval szabadították ki a roncsból, és áramtalanították a járművet. A sofőr a helyszínen életét vesztette. További részletek a sonline.hu-n!

Nagyatádi tűzoltók dolgoztak a baleset helyszínén Forrás: Nagyatád HTP

Zalában is történt kedden közúti baleset: a 86-oson egy kamion csúszott az árokba Resznek térségében, a mentés idejére teljes szélességében lezárták a főutat. A balesetről képekkel számoltunk be: