Tűzoltói segítségnyújtás

1 órája

A szomszédok szemfülessége mentette meg az eszméletlen személy életét Zalában

Szomszédjai vették észre, hogy eszméletlenül fekszik egy ház tulajdonosa Misefán, az Ország úton – számolt be a péntek délutáni esetről a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.

Gyuricza Ferenc

Mint írták, a helyszínre riasztott pacsai hivatásos tűzoltók az erkélyen keresztül jutottak be a lakásba, majd beengedték a mentőket, akik megkezdték a bajbajutott ellátását. A jelen lévő tűzoltók a beteg mozgatásában is segítették a mentőket.

 

