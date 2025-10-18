Tűzoltói segítségnyújtás
A szomszédok szemfülessége mentette meg az eszméletlen személy életét Zalában
Szomszédjai vették észre, hogy eszméletlenül fekszik egy ház tulajdonosa Misefán, az Ország úton – számolt be a péntek délutáni esetről a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.
Mint írták, a helyszínre riasztott pacsai hivatásos tűzoltók az erkélyen keresztül jutottak be a lakásba, majd beengedték a mentőket, akik megkezdték a bajbajutott ellátását. A jelen lévő tűzoltók a beteg mozgatásában is segítették a mentőket.
