Tűzoltói beavatkozás
1 órája
Három vízsugárral fékezték meg az épülettüzet Zalában
Tűz keletkezett egy romos, lakatlan épületben vasárnap délelőtt Pacsán, a Fő utcában. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint az ingatlan egyik szobájában hulladék égett, a lángok pedig a tetőre is átterjedtek. A város hivatásos tűzoltói három vízsugárral oltották el a tüzet.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre