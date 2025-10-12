Három vízsugárral fékezték meg az épülettüzet Zalában

Tűz keletkezett egy romos, lakatlan épületben vasárnap délelőtt Pacsán, a Fő utcában. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint az ingatlan egyik szobájában hulladék égett, a lángok pedig a tetőre is átterjedtek. A város hivatásos tűzoltói három vízsugárral oltották el a tüzet.