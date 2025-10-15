Tragédia
1 órája
Elgázolt egy embert a vonat a szomszéd vármegyében, az utasokért mentesítő busz érkezett
Elgázolt egy embert a vonat Veszprém és Kádárta között. A műszaki mentés céljából a veszprémi hivatásos tűzoltói vonultak ki a balesethez, amely során segítettek az utasoknak biztonságosan leszállni a szerelvényről. A vonaton mintegy ötven ember utazott, akikért mentesítő busz érkezett a helyszínre, jelezte a katasztrófavédelem.
