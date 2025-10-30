október 30., csütörtök

Alfonz névnap

19°
+16
+5
Felhívás

1 órája

Felismeri? Eltűnt zalai tinilányt keres a rendőrség

Újabb eltűnt személyt keres a rendőrség. A Nagykanizsai Rendőrkapitányság adott ki felhívást Orsós Adrienn eltűnéséről.

Korosa Titanilla

Eltűnt egy 15 éves, zalaegerszegi lány. Orsós Adrienn október 28-án tűnt el, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, nem adott magáról életjelet.

Orsós Adrienn Fotó: police.hu

Orsós Adrienn 161-165 cm magas, barna, hosszú hajú, ovális arcú lány, eltűnésekor fekete nadrágot és fekete kabátot viselt. 

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Orsós Adriennt felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-93-321-190-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.

 

