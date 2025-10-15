1 órája
Eltűnt egy 83 éves férfi Zalában! Mutatjuk, mi történt vele
Szerda hajnalban ismeretlen helyre távozott a saját otthonából, és nem adott életjelet magáról egy 83 éves zalaegerszegi férfi. Az eltűnt személy felkutatása érdekében harminc rendőr fogott össze a családtagokkal és a szomszédokkal. A közös kutatás végül szerencsés véget ért.
Minderről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai számoltak be. Mint írták: a jól összehangolt kutatóakció fél 12-kor hozta meg az eredményét, amikor a kutyás csoport munkatársai – a nyomot követő Charlie kutyának köszönhetően – egy elhagyott fás-bokros területen rábukkantak az idős férfira, akit a helyszínre érkező mentők kórházba szállítottak - adta hírül a vármegyei rendőrség a közösségi oldalán.