Eltűnt egy 83 éves férfi Zalában! Mutatjuk, mi történt vele

Minderről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai számoltak be. Mint írták: a jól összehangolt kutatóakció fél 12-kor hozta meg az eredményét, amikor a kutyás csoport munkatársai – a nyomot követő Charlie kutyának köszönhetően – egy elhagyott fás-bokros területen rábukkantak az idős férfira, akit a helyszínre érkező mentők kórházba szállítottak - adta hírül a vármegyei rendőrség a közösségi oldalán.

A kutyás csoport tagjai találtak rá az eltűnt személyre

Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság