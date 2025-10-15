Nyoma veszett egy fiatal férfinak Zalában! A rendőrség a lakosság segítségét kéri

Mindennek érdekében a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán tették közzé az alábbi fotót az eltűnt személyről. Mint írják: a 20 éves Bíró Benjamin valamikor éjszaka, feltehetőleg hiányos öltözetben távozott otthonról. Utoljára délelőtt látták Teskándon, ám azóta nyoma veszett. A közösségi médiában közzétett felhíváshoz már érkezett is egy hozzászólás, aszerint a fiatalember Böde irányába gyalogolt mezítláb.

Eltűnt személy felkutatásához kér segítséget a rendőrség. A képen látható Bíró Benjamint keresik

Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Hol jelezheti, ha látta az eltűnt személyt?

A rendőrök azt kérik, aki további információval rendelkezik Bíró Benjamin tartózkodási helyéről, vagy látta őt, az jelezze a zalaegerszegi rendőrkapitányságon személyesen, vagy hívja a +3692311510-es telefonszámot. Bejelentés tehető továbbá a Telefontanú +3680555111-es zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívón is.

Ma egy másik személy is eltűnt Zalában, a 83 éves idős férfit azonban szerencsésen megtalálták a rendőrök. Arról az esetről külön is beszámoltunk.