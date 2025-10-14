Pénzjutalmat ajánlottak fel
36 perce
Segítsen megtalálni a zalai városból eltűnt kölyökkutyát!
Eltűnt a kicsi Ali, aki látta szóljon
Fotó: ZH
Egész Nagykanizsa a képen látható tündéri kiskutyát keresi. Horváthné Várza Enikő a Facebook oldalán keresztül pénzjutalmat ajánlott fel annak, aki megtalálja, vagy visszaviszi a 7 hetes rottweiler fajtájú kutyájukat. Nagykanizsa miklósfai városrészéből, a Szentendrei utca végéről tűnt el kedden reggel az Ali névre hallgató kölyökkutya. Aki látta, vagy tudja merre van, az a Szentendrei utca végén értesítse a kutya gazdáit. Illetve a szerkesztőségünkben megadjuk a tulajdonos telefonszámát és felveheti vele a kapcsolatot.
