Pénzjutalmat ajánlottak fel

Segítsen megtalálni a zalai városból eltűnt kölyökkutyát!

Benedek Bálint
Segítsen megtalálni a zalai városból eltűnt kölyökkutyát!

Eltűnt a kicsi Ali, aki látta szóljon

Fotó: ZH

Egész Nagykanizsa a képen látható tündéri kiskutyát keresi. Horváthné Várza Enikő a Facebook oldalán keresztül pénzjutalmat ajánlott fel annak, aki megtalálja, vagy visszaviszi a 7 hetes rottweiler fajtájú kutyájukat. Nagykanizsa miklósfai városrészéből, a Szentendrei utca végéről tűnt el kedden reggel az Ali névre hallgató kölyökkutya. Aki látta, vagy tudja merre van, az a Szentendrei utca végén értesítse a kutya gazdáit. Illetve a szerkesztőségünkben megadjuk a tulajdonos telefonszámát és felveheti vele a kapcsolatot.

Aki látta a kutyát jutassa vissza a gazdáinak!
Fotó: ZH

 

 

