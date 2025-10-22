Vajon hol lehetnek – csak elbújtak vagy bajuk esett? Több zalai tizenévest is keresnek a rendőrök

A rendőrség nap mint nap ad ki körözést, ezek nagy része fiatalokat érint. Az alábbi tizenéveseket eltűnt személyként keresik a hatóságok, vannak köztük olyanok, akik bár Zalában születtek, mégsem a területileg illetékes hatóság keresi őket.

Eltűnt fiatalok Zalában: folyamatosan frissül a lista Fotó: Illusztráció/Pexels

Eltűnt fiatalok, akiket keres a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság

Lassan egy hete, múlt csütörtök óta nem találják a 2010-ben született Horváth Krisztofer Szilvesztert. A keszthelyi születésű fiúról személyleírást is közölt a rendőrség, miszerint nagyjából 156-160 cm magas, közepes testalkatú. Rövid fekete haja és barna szemei vannak.

Horváth Krisztofer Szilveszter Fotó: police.hu

Idén tölti be 18. életévét Farkas Rafael, akit október 20. óta keres a rendőrség eltűnt személyként. Személyleírása szerint körülbelül 176-180 cm magas, vékony testalkatú, rövid barna hajú. Különleges ismertetőjegye, hogy a nyaka bal oldalán korona, jobb oldalán pedig kereszt ábrájú tetoválást visel.

Farkas Rafael Fotó: police.hu

Csóka Lászlónak október 17-én veszett nyoma. A 2008-as születésű kamasz eltűnésekor fekete melegítőnadrágot, krém színű pulóvert viselt fehér Nike cipővel, melynek oldalán fekete pipa látható. Magassága nagyjából 156-160 cm, barna haja és kék szeme van.

Csóka László Fotó: police.hu

Szintén múlt csütörtökön tűnt el a 2009-ben született Csabai Gábor Rómeó. A fiú kék szemű és barna hajú, magassága nagyjából 156-160 cm. Eltűnésekor sötétkék melegítőnadrágot és sötét kabátot viselt sportcipővel.

Csabai Gábor Rómeó Fotó: police.hu

Nekik is nyoma veszett

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság keresi az ismeretlen helyen tartózkodó Orsós Milánt. A 15 éves fiú 2025. szeptember 22-én délután nagykanizsai gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik. Milán körülbelül 164 cm magas, vékony testalkatú, kerek arcú, rövid, sötétbarna hajú, barna szemű.

Orsós Milán Fotó: police.hu

Október 2-án veszett nyoma a nagykanizsai születésű Budavári Abigél Fanninak, akit a Budapesti VIII. kerületi Rendőrkapitányság keres. A lány 2009-ben született.

Budavári Abigél Fanni Fotó: police.hu

A kifejezetten alacsony növésű (150 cm alatti) Horváth Amanda 2012-ben született Zalaegerszegen, hétfő óta eltűntként körözi a Lenti Rendőrkapitányság. Hosszú barna haja van, eltűnésekor fehér kabátot és fekete nadrágot viselt.