2 órája
Vajon hol lehetnek – csak elbújtak vagy bajuk esett? Több zalai tizenévest is keresnek a rendőrök
A fiatalok tartózkodási helyéről jelenleg semmit sem tudni. Ha felismeri valamelyiküket, értesítse a hatóságokat!
A rendőrség nap mint nap ad ki körözést, ezek nagy része fiatalokat érint. Az alábbi tizenéveseket eltűnt személyként keresik a hatóságok, vannak köztük olyanok, akik bár Zalában születtek, mégsem a területileg illetékes hatóság keresi őket.
Eltűnt fiatalok, akiket keres a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság
Lassan egy hete, múlt csütörtök óta nem találják a 2010-ben született Horváth Krisztofer Szilvesztert. A keszthelyi születésű fiúról személyleírást is közölt a rendőrség, miszerint nagyjából 156-160 cm magas, közepes testalkatú. Rövid fekete haja és barna szemei vannak.
Idén tölti be 18. életévét Farkas Rafael, akit október 20. óta keres a rendőrség eltűnt személyként. Személyleírása szerint körülbelül 176-180 cm magas, vékony testalkatú, rövid barna hajú. Különleges ismertetőjegye, hogy a nyaka bal oldalán korona, jobb oldalán pedig kereszt ábrájú tetoválást visel.
Csóka Lászlónak október 17-én veszett nyoma. A 2008-as születésű kamasz eltűnésekor fekete melegítőnadrágot, krém színű pulóvert viselt fehér Nike cipővel, melynek oldalán fekete pipa látható. Magassága nagyjából 156-160 cm, barna haja és kék szeme van.
Szintén múlt csütörtökön tűnt el a 2009-ben született Csabai Gábor Rómeó. A fiú kék szemű és barna hajú, magassága nagyjából 156-160 cm. Eltűnésekor sötétkék melegítőnadrágot és sötét kabátot viselt sportcipővel.
Nekik is nyoma veszett
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság keresi az ismeretlen helyen tartózkodó Orsós Milánt. A 15 éves fiú 2025. szeptember 22-én délután nagykanizsai gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik. Milán körülbelül 164 cm magas, vékony testalkatú, kerek arcú, rövid, sötétbarna hajú, barna szemű.
Október 2-án veszett nyoma a nagykanizsai születésű Budavári Abigél Fanninak, akit a Budapesti VIII. kerületi Rendőrkapitányság keres. A lány 2009-ben született.
A kifejezetten alacsony növésű (150 cm alatti) Horváth Amanda 2012-ben született Zalaegerszegen, hétfő óta eltűntként körözi a Lenti Rendőrkapitányság. Hosszú barna haja van, eltűnésekor fehér kabátot és fekete nadrágot viselt.
A Zalaegerszegen született Horváth Annát szombat óta nem találják. A 2010-ben született lány körözését a Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el. Személyleírása szerint vállig érő fekete haja van, magassága nagyjából 156-160 cm magas.
Horváth Natália Zalaegerszegen született 2009-ben, jelenleg a Lenti Rendőrkapitányság keresi október 15. óta. A fiatal lány nagyjából 151-155 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna haja van.
Orsos Szabolcs október 7-én tűnt el. A fiú Zalaegerszegen született, de körözését a Kalocsai Rendőrkapitányság rendelte el. Testmagassága 161-165 cm, rövid barna haja, ovális arca és barna szeme van. Különös ismertetőjegye: a nyakán a jobb füle mögött korona tetoválást visel.
Ha a fent szereplő fiatalok közül felismer valakit, kérjük értesítse az illetékes hatóságot!