október 22., szerda

Előd névnap

16°
+12
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltűnt fiatalok

2 órája

Vajon hol lehetnek – csak elbújtak vagy bajuk esett? Több zalai tizenévest is keresnek a rendőrök

Címkék#rendőrség#Zalaegerszegi Rendőrkapitányság#eltűnt személy

A fiatalok tartózkodási helyéről jelenleg semmit sem tudni. Ha felismeri valamelyiküket, értesítse a hatóságokat!

Zaol.hu

A rendőrség nap mint nap ad ki körözést, ezek nagy része fiatalokat érint. Az alábbi tizenéveseket eltűnt személyként keresik a hatóságok, vannak köztük olyanok, akik bár Zalában születtek, mégsem a területileg illetékes hatóság keresi őket. 

eltűnt fiatalok
Eltűnt fiatalok Zalában: folyamatosan frissül a lista Fotó: Illusztráció/Pexels

Eltűnt fiatalok, akiket keres a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság

Lassan egy hete, múlt csütörtök óta nem találják a 2010-ben született Horváth Krisztofer Szilvesztert. A keszthelyi születésű fiúról személyleírást is közölt a rendőrség, miszerint nagyjából 156-160 cm magas, közepes testalkatú. Rövid fekete haja és barna szemei vannak. 

Horváth Krisztofer Szilveszter Fotó: police.hu

Idén tölti be 18. életévét Farkas Rafael, akit október 20. óta keres a rendőrség eltűnt személyként. Személyleírása szerint körülbelül 176-180 cm magas, vékony testalkatú, rövid barna hajú. Különleges ismertetőjegye, hogy a nyaka bal oldalán korona, jobb oldalán pedig kereszt ábrájú tetoválást visel.

Farkas Rafael Fotó: police.hu

Csóka Lászlónak október 17-én veszett nyoma. A 2008-as születésű kamasz eltűnésekor fekete melegítőnadrágot, krém színű pulóvert viselt fehér Nike cipővel, melynek oldalán fekete pipa látható. Magassága nagyjából 156-160 cm, barna haja és kék szeme van.

Csóka László Fotó: police.hu

Szintén múlt csütörtökön tűnt el a 2009-ben született Csabai Gábor Rómeó. A fiú kék szemű és barna hajú, magassága nagyjából 156-160 cm. Eltűnésekor sötétkék melegítőnadrágot és sötét kabátot viselt sportcipővel.

 Csabai Gábor Rómeó Fotó: police.hu

Nekik is nyoma veszett

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság keresi az ismeretlen helyen tartózkodó Orsós Milánt. A 15 éves fiú 2025. szeptember 22-én délután nagykanizsai gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik. Milán körülbelül 164 cm magas, vékony testalkatú, kerek arcú, rövid, sötétbarna hajú, barna szemű.

Orsós Milán Fotó: police.hu

Október 2-án veszett nyoma a nagykanizsai születésű Budavári Abigél Fanninak, akit a Budapesti VIII. kerületi Rendőrkapitányság keres. A lány 2009-ben született.

Budavári Abigél Fanni Fotó: police.hu

A kifejezetten alacsony növésű (150 cm alatti) Horváth Amanda 2012-ben született Zalaegerszegen, hétfő óta eltűntként körözi a Lenti Rendőrkapitányság. Hosszú barna haja van, eltűnésekor fehér kabátot és fekete nadrágot viselt. 

Horváth Amanda Fotó: police.hu

A Zalaegerszegen született Horváth Annát szombat óta nem találják. A 2010-ben született lány körözését a Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el. Személyleírása szerint vállig érő fekete haja van, magassága nagyjából 156-160 cm magas.

Horváth Anna Fotó: police.hu

Horváth Natália Zalaegerszegen született 2009-ben, jelenleg a Lenti Rendőrkapitányság keresi október 15. óta. A fiatal lány nagyjából  151-155 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna haja van. 

Horváth Natália Fotó: police.hu

Orsos Szabolcs október 7-én tűnt el. A fiú Zalaegerszegen született, de körözését a Kalocsai Rendőrkapitányság rendelte el. Testmagassága 161-165 cm, rövid barna haja, ovális arca és barna szeme van. Különös ismertetőjegye: a nyakán a jobb füle mögött korona tetoválást visel.

Orsos Szabolcs Fotó: police.hu

Ha a fent szereplő fiatalok közül felismer valakit, kérjük értesítse az illetékes hatóságot!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu