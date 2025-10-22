1 órája
Trükkös autótolvaj Zalában, ez a módszer párját ritkítja
Beült egy nyitva felejtett autóba egy külföldi férfi és elhajtott a személygépkocsival. Hogy mit tett még az ellopott autóval, arról a Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatta portálunkat.
Az ellopott autónak nem sokáig örülhetett a szír férfi, a rendőrök, hamar lekapcsolták
Fotó: Szakony Attila/Illusztráció
Az ellopott autóval kapcsolatos ügyről, dr. Jánky Judit a vármegyei főügyészség sajtószóvivője elmondta: a 36 éves szír állampolgárságú, Németországban élő férfi 2025. július 26-án este Nagykanizsán beszállt egy nyitott állapotban hagyott személygépkocsiba, azt a benne hagyott indítókulccsal elindította, majd azzal egy társasház parkolójába hajtott.
Ellopott autó: a forgalmi engedélyt kihajította
– A vádlott itt eltávolította a jármű rendszámtábláit, majd arra egy másik személygépkocsiról leszerelt rendszámtáblákat helyezett fel, és így közlekedett tovább – fogalmazott a sajtószóvivő. – A használatba vett gépkocsi rendszámtábláit a parkolóban hagyta, forgalmi engedélyét pedig útközben kidobta az autóból. A gépkocsival közlekedő vádlottat – a jármű elvitelének bejelentését követően – még éjszaka igazoltatták a rendőrök Nagykanizsán. A férfit elfogását követően letartóztatták.
Kiutasíthatják az országból
Dr. Jánky Judit hozzátette: a férfivel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség jármű önkényes elvételének bűntette, egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette, és okirattal visszaélés vétsége miatt emelt vádat, melyben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabása mellett Magyarország területéről történő kiutasítását indítványozta.
