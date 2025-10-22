október 22., szerda

1 órája

Trükkös autótolvaj Zalában, ez a módszer párját ritkítja

Beült egy nyitva felejtett autóba egy külföldi férfi és elhajtott a személygépkocsival. Hogy mit tett még az ellopott autóval, arról a Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatta portálunkat.

Benedek Bálint
Az ellopott autónak nem sokáig örülhetett a szír férfi, a rendőrök, hamar lekapcsolták

Fotó: Szakony Attila/Illusztráció

Az ellopott autóval kapcsolatos ügyről, dr. Jánky Judit a vármegyei főügyészség sajtószóvivője elmondta: a 36 éves szír állampolgárságú, Németországban élő férfi 2025. július 26-án este Nagykanizsán beszállt egy nyitott állapotban hagyott személygépkocsiba, azt a benne hagyott indítókulccsal elindította, majd azzal egy társasház parkolójába hajtott.

ellopott autó
Az ellopott autóval kapcsolatos ügyben a szír férfire büntetés várhat
Fotó: Illusztráció/Pezzetta Umberto

Ellopott autó: a forgalmi engedélyt kihajította

– A vádlott itt eltávolította a jármű rendszámtábláit, majd arra egy másik személygépkocsiról leszerelt rendszámtáblákat helyezett fel, és így közlekedett tovább – fogalmazott a sajtószóvivő. – A használatba vett gépkocsi rendszámtábláit a parkolóban hagyta, forgalmi engedélyét pedig útközben kidobta az autóból. A gépkocsival közlekedő vádlottat – a jármű elvitelének bejelentését követően – még éjszaka igazoltatták a rendőrök Nagykanizsán. A férfit elfogását követően letartóztatták.

Kiutasíthatják az országból

Dr. Jánky Judit hozzátette: a férfivel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség jármű önkényes elvételének bűntette, egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette, és okirattal visszaélés vétsége miatt emelt vádat, melyben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabása mellett Magyarország területéről történő kiutasítását indítványozta.

 

