Elítélték a zalai halálos közúti baleset okozóját

A vád szerint a vádlott 2024. október 24-én nappali, borult látási és időjárási viszonyok között vezette tehergépkocsiját Keszthelyen, ahol az E.ON telephelyéről a Georgikon útra kívánt kikanyarodni. Itt „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla és egy forgalomsegítő tükröt is elhelyeztek, az úttesttel párhuzamosan kialakított kerékpárúton közlekedők biztonsága miatt.

A férfi a jelzőtábla vonalához érve nem állt meg, nem biztosított elsőbbséget a neki jobbról érkező kerékpáros sértettnek és elütötte a tehergépkocsival. Ezt észlelve a vádlott kiszállt a járműből és azonnal segítséget hívott.

A baleset következtében elszenvedett sérülései miatt a sértett a kórházba szállítását követően életét vesztette.

A Keszthelyi Járásbíróság 2025. október 16. napján tartott előkészítő ülést az ügyben, melyen a történteket beismerő, a tárgyaláshoz való jogáról lemondó vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 1 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Emellett 1 év 8 hónap időtartamra eltiltotta a közúti járművezetéstől. Az ítéletet a felek tudomásul vették, így az jogerős.

