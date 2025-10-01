október 1., szerda

Elismerések

Elfogták a nagykanizsai gyilkost, most kitüntették a két zalai rendőrt

Címkék#Nagykanizsai Rendőrkapitányság#Dr Kuczik János Zoltán#Mihóczi József

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság két beosztottja vehetett át elismerést kiemelkedő szakmai munkájáért. Azt a két rendőrt díjazták, akik nemrégiben a nagykanizsai gyilkosság gyanúsítottját elfogták.

Benedek Bálint
A rendőrség ezúttal két zalai rendőrt díjazott a helytállásukért

Fotó: Szakony Attila/Illusztráció

Az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatója, Dr. Kuczik János Zoltán rendőr vezérőrnagy jutalomban részesítette a Nagykanizsai Rendőrkapitányság két beosztottját. A police.hu portálon írták: Mihóczi József rendőr zászlós, körzeti megbízott és Bébecz Dávid rendőr főtörzsőrmester, járőrvezető vehetett át elismerést. Egy emberölést elkövető személy elfogása során nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért érdemelték ki a díjat. A gyilkosságról portálunk is többször beszámolt.

 Dr. Kuczik János Zoltán rendőr vezérőrnagy jutalomban részesítette Mihóczi József rendőr zászlóst
Fotó: police.hu
 Dr. Kuczik János Zoltán rendőr vezérőrnagy jutalomban részesítette Bébecz Dávid rendőr főtörzsőrmestert, járőrvezetőt
Fotó: police.hu

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
