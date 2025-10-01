59 perce
Elfogták a nagykanizsai gyilkost, most kitüntették a két zalai rendőrt
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság két beosztottja vehetett át elismerést kiemelkedő szakmai munkájáért. Azt a két rendőrt díjazták, akik nemrégiben a nagykanizsai gyilkosság gyanúsítottját elfogták.
Fotó: Szakony Attila/Illusztráció
Az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatója, Dr. Kuczik János Zoltán rendőr vezérőrnagy jutalomban részesítette a Nagykanizsai Rendőrkapitányság két beosztottját. A police.hu portálon írták: Mihóczi József rendőr zászlós, körzeti megbízott és Bébecz Dávid rendőr főtörzsőrmester, járőrvezető vehetett át elismerést. Egy emberölést elkövető személy elfogása során nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért érdemelték ki a díjat. A gyilkosságról portálunk is többször beszámolt.
