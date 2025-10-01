Elfogták a nagykanizsai gyilkost, most kitüntették a két zalai rendőrt

Az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatója, Dr. Kuczik János Zoltán rendőr vezérőrnagy jutalomban részesítette a Nagykanizsai Rendőrkapitányság két beosztottját. A police.hu portálon írták: Mihóczi József rendőr zászlós, körzeti megbízott és Bébecz Dávid rendőr főtörzsőrmester, járőrvezető vehetett át elismerést. Egy emberölést elkövető személy elfogása során nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért érdemelték ki a díjat. A gyilkosságról portálunk is többször beszámolt.

Fotó: police.hu