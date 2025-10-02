október 2., csütörtök

Elhanyagolt állatok

1 órája

Állatkínzás miatt indult eljárás egy idős zalai nő ellen - így bánt a kutyáival

Nem foglalkozott kutyáival egy idős, 70 éves nő Zalaegerszegen. Hogy mit kellett elviselniük az elhanyagolt kutyáknak, arról a Zala Vármegyei Főügyészség osztott meg részleteket portálunkkal.

Benedek Bálint
Tavaly télen kutyaszaporító telepre bukkantak Zalakomárban. Most elhanyagolt kutyákat tartott egy nő Zalaegerszegen

Fotó: archív/Szakony Attila

Az elhanyagolt kutyák esetéről, dr. Jánky Judit a vármegyei főügyészség sajtószóvivője osztott meg információkat. Elmondta: lakossági bejelentés alapján állatkínzás gyanújával indult eljárás egy 70 éves asszony ellen, aki évek óta 4 keverék kutyát tartott zalaegerszegi ingatlanán.

elhanyagolt kutyák
Állatkínzás vétsége miatt emelt vádat az ügyészség, egy nő a gyanú szerint elhanyagolt kutyákat tartott ingatlanában
Fotó: Illusztráció/Pezzetta Umberto

Elhanyagolt kutyák: elégtelen ellátás

– A hatósági vizsgálat szerint az állatok nem voltak megfelelően elkerítve, ezért rendszeresen kóboroltak közterületen és más ingatlanokon – fogalmazott a sajtószóvivő. – A 70 éves nő nem gondoskodott kutyáiról jó gazda módjára: oltásaikat nem intézte, az állatok nem kaptak megfelelő minőségű és mennyiségű táplálékot, valamint parazitamentesítésük is elmaradt. Az elégtelen ellátás következtében az egyik anyakutya súlyosan lesoványodott, izmai sorvadásnak indultak, immunrendszere legyengült, testén kezeletlen bőrgyulladás alakult ki. Kölykeivel együtt egy hulladékkal szennyezett helyiségben tartották, ami veszélyeztette egészségüket.

Nem ragaszkodott a kutyákhoz

Hozzáfűzte: a hatóság 2025 januárjában az ingatlanon helyszíni szemlét tartott, majd februárban rendelkezett az állatok ideiglenes elhelyezéséről az ebrendészeti telepen, illetve a helyi állatvédő egyesületnél. Mivel a tulajdonos nem igényelte vissza az állatokat, 2025 áprilisában véglegesen az állatvédő szervezet gondozásába kerültek.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a nővel szemben állatkínzás vétsége miatt emelt vádat.

 

