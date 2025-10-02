Állatkínzás miatt indult eljárás egy idős zalai nő ellen - így bánt a kutyáival

Az elhanyagolt kutyák esetéről, dr. Jánky Judit a vármegyei főügyészség sajtószóvivője osztott meg információkat. Elmondta: lakossági bejelentés alapján állatkínzás gyanújával indult eljárás egy 70 éves asszony ellen, aki évek óta 4 keverék kutyát tartott zalaegerszegi ingatlanán.

Állatkínzás vétsége miatt emelt vádat az ügyészség, egy nő a gyanú szerint elhanyagolt kutyákat tartott ingatlanában

Fotó: Illusztráció/Pezzetta Umberto

Elhanyagolt kutyák: elégtelen ellátás

– A hatósági vizsgálat szerint az állatok nem voltak megfelelően elkerítve, ezért rendszeresen kóboroltak közterületen és más ingatlanokon – fogalmazott a sajtószóvivő. – A 70 éves nő nem gondoskodott kutyáiról jó gazda módjára: oltásaikat nem intézte, az állatok nem kaptak megfelelő minőségű és mennyiségű táplálékot, valamint parazitamentesítésük is elmaradt. Az elégtelen ellátás következtében az egyik anyakutya súlyosan lesoványodott, izmai sorvadásnak indultak, immunrendszere legyengült, testén kezeletlen bőrgyulladás alakult ki. Kölykeivel együtt egy hulladékkal szennyezett helyiségben tartották, ami veszélyeztette egészségüket.

Nem ragaszkodott a kutyákhoz

Hozzáfűzte: a hatóság 2025 januárjában az ingatlanon helyszíni szemlét tartott, majd februárban rendelkezett az állatok ideiglenes elhelyezéséről az ebrendészeti telepen, illetve a helyi állatvédő egyesületnél. Mivel a tulajdonos nem igényelte vissza az állatokat, 2025 áprilisában véglegesen az állatvédő szervezet gondozásába kerültek.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a nővel szemben állatkínzás vétsége miatt emelt vádat.