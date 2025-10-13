október 13., hétfő

Baleset a Muravidéken

8 perce

Mentőhelikopterrel vitték kórházba az életveszélyes sérüléseket szenvedett motorost

Mentőhelikopterrel szállították kórházba azt a motorost, aki szombaton déltájban szenvedett közúti közlekedési balesetet a Muravidéken. A személygépkocsival ütközött férfi súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Gyuricza Ferenc

Szlovén sajtóhírek szerint a baleset a Muravidék nyugati részén, az osztrák-szlovén határ közelében, Ropoca (magyarul Rétállás) és Pertoca (Perestó) települések között, egy alsóbbrendű úton történt. Az elsődleges vizsgálatok szerint a motoros túl gyorsan hajtott, emiatt átsodródott a menetirányával szemközti sávba, s nekiütközött egy ott szabályosan közlekedő személygépkocsinak. A balesetben a kétkerekűt vezető személy súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, ezért őt mentőhelikopterrel szállították kórházba. A két járműben jelentős, összesen mintegy 12 ezer euróra becsült kár keletkezett.

 

