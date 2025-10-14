Filmbe illő módon fosztották ki az elektronikai üzletet Zalában – 36 milliós zsákmánnyal távoztak

Az ügyben a zalaegerszegi járásbíróságon indul elsőfokú eljárás. A zalaegerszegi törvényszék tájékoztatója szerint szerdán az előkészítő ülésre kerül sor, ahol a III. rendű vádlott kihallgatása várható. A törvényszék az ügy lényegét is összefoglalta. Eszerint a három román állampolgárságú vádlott 2021. október elsején éjfél után személyautóval megjelent egy zalaegerszegi bevásárlóparknál azzal a szándékkal, hogy az egyik elektronikai cikkeket árusító üzletből lopjanak. A férfiak az áruház mögötti szervizutat kukákkal torlaszolták el. Ketten megvizsgálták az épület hátsó falát, majd távoztak. Körülbelül 20 perccel később bontáshoz szükséges szerszámokkal tértek vissza, és lyukat ütöttek az áruház hátsó falán. Az elektronikai üzlet raktárhelyiségében felfeszítették a nagyobb értékű műszaki cikkek tárolására használt, külön ráccsal védett belső helyiséget, s onnan különböző termékeket táskákba pakoltak. Harmadik társuk a környéket figyelte, majd miután a két férfi kimászott a lyukon, a táskákat már együtt cipelve távoztak a helyszínről.

A három férfi mintegy 240 darab műszaki cikket zsákmányolt, köztük okostelefonokat, fülhallgatókat, notebookokat és okosórákat, jellemzően egyenként 20 és 500 ezer forint közötti értékben. A lopással 36 millió 884 ezer 968 forint, míg a rongálással megközelítően 7 millió forint kárt okoztak. A biztosító ebből a sértett gazdasági szervezetnek 26 millió 663 ezer 758 forintot térített meg.