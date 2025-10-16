Tűzoltói beavatkozás
Elektromos tűz keletkezett egy zalai családi házban
A villanyóraszekrényben keletkezett tűz
Tűz keletkezett egy családi ház villanyóraszekrényében csütörtök reggel Nagykanizsán, az Alkotmány úton. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint a város hivatásos tűzoltói porral oltóval eloltották a lángokat, majd a helyszínt átadták az áramszolgáltató szakembereinek.
Nemrégiben arról adtunk hírt, egy istállóépület gyulladt ki Pördeföldén, s a lángok az ingatlanban tárolt, mintegy háromszáz négyzetméternyi szalmára is átterjedtek. Az anyagi kár több tízmillió forintra rúgott.
